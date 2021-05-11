İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İspanyol ve Filistinlilerin katılımıyla düzenlenen eylemde, İsrail Büyükelçiliği önünde "Filistin için adalet" yazılı pankart açan grup, "Katil İsrail", "Soykırımı durdurun", "İsrail'in devlet terörüne hayır", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Okunan manifestoda, İsrail'in Doğu Kudüs'te "etnik temizlik" yaptığı vurgulanarak, tüm uluslararası toplum ve hükümetlere İsrail'i kınamaları ve harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

AA muhabirine konuşan Suher adlı Filistinli kadın, "Ben yurt dışında yaşayan biri olarak ülkemde olanlardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Temel insan haklarımızı savunmak için halkımın yanında olamadığım için üzgünüm. İsrail, mevcut sorunlarla hiç ilgisi olmayan kadınları ve çocukları öldürüyor." dedi.

İsrail'e karşı protestolarının devam edeceğini açıklayan bazı sivil toplum örgütleri 15 Mayıs'ta Madrid'de yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Samet Aybaba Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:47:48. #1.15#

title