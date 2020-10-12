Madrid'de hükümet karşıtı protesto
12.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:27
İspanya'nın başkenti Madrid'de koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Kentte göstericiler, hükümeti salgını kontrol edemedikleri gerekçesiyle istifaya çağırdı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle OHAL ilan edildi. Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı kentte göstericiler, hükümetin salgına karşı aldığı önlemlerde yetersiz kaldığını savunarak protesto düzenledi. Kentte birçok caddenin trafiğe kapandığı ifade edilirken; göstericiler hükümeti istifaya çağırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı