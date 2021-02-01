Madrid'de hafta sonunda Kovid-19 tedbirlerini çiğneyen 350 yere baskın yapıldı
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Madrid'de hafta sonunda Kovid-19 tedbirlerini çiğneyen 350 yere baskın yapıldı

01.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:26
Madrid'de hafta sonunda Kovid-19 tedbirlerini çiğneyen 350 yere baskın yapıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri çiğneyerek hafta sonunda yasa dışı eğlence organize eden 350'den fazla mekanın tespit edildiği bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri çiğneyerek hafta sonunda yasa dışı eğlence organize eden 350'den fazla mekanın tespit edildiği bildirildi.

Kovid-19'un en yoğun görüldüğü kentlerden biri olan Madrid'de mevcut durumda 2 milyon kişiyi etkileyecek şekilde, mahalleler arası giriş çıkışlar yasaklanıp, serbest dolaşım kısıtlaması uygulanıyor.

Madrid'de son bir haftadır bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin saat 21.00'de kapatılması, 22.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmemesi gibi ek önlemler alınmıştı.

Madrid polisi sadece hafta sonunda 350'den fazla yer ve eve baskın yapıldığını 10 ila 25 kişilik gruplar halinde eğlence yapanlara para cezası kesildiğini açıkladı.

Kentte, Kovid-19 tedbirlerini çiğnediği gerekçesiyle ekimden bu yana 60 binden fazla kişiye para cezası kesildiği kaydedildi.

İspanya'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü Madrid'de bu zamana kadar 536 bin 457 kişide virüs tespit edildi, 13 binden fazla kişi de virüse bağlı olarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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