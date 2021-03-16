Madrid'de doktorlar Kovid-19'dan yaşadıkları yoğunluğu protesto etti

İspanya'nın başkenti Madrid'de hasta ilk kabul doktorları, Kovid-19'dan dolayı profesyonel hayatlarında yaşadıkları zorlukları protesto etmek için gösteri yaptı. Kent merkezindeki Retiro Park'ta toplanan doktorlar, hastanelerdeki uzun kuyrukları, yoğunluktan hastaları çok kısa sürede ve geçiştirerek tedavi etmek zorunda kaldıklarını sanatsal bir performansla göstermeye çalıştı. Doktorlar, özerk yönetimden daha fazla yatırım ve sağlık çalışanı talep etti. Madrid'de geçen hafta süresiz greve başlayan doktorlar, yerel yönetimde erken seçime gidilme kararı alınmasının ardından grevlerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli