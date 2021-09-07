Madrid'de dev pandanın ikiz yavruları görüntülendi
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Madrid'de dev pandanın ikiz yavruları görüntülendi

Anadolu Ajansı / Madrid Hayvanat Bahçesi - Haberler | Kültür Sanat

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Zoo Aquarium adlı hayvanat bahçesinde bir dev pandanın dün dünyaya getirdiği ikiz yavrular bugün görüntülendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Zoo Aquarium adlı hayvanat bahçesinde bir dev pandanın dün dünyaya getirdiği ikiz yavrular bugün görüntülendi.

Zoo Aquarium tarafından yapılan açıklamada, dün 4 saat arayla dünyaya gelen ikiz pandaların ilk sağlık kontrolünün yapıldığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Cinsiyetlerinin ancak gelecek günlerde belli olacağı belirtilen ikiz pandaların, 171,4 ve 137,4 gram ağırlığında oldukları bilgisi paylaşıldı.

İkiz pandaların sağlığı için ilk 8 haftanın çok önemli olduğunun altını çizen yetkililer, bu süre zarfında yavruların özel bakımlarının bir odada annelerinin yanında yapılacağını kaydetti.

Pandaların gözlerini ilk 20 gün içinde açacakları, doğuşta pembe olan derilerinin ise bu ilk günlerde yerini beyaz tüylere bırakacağı ifade edildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık 2,5 ay sonra ikiz pandaların güçlenerek ayağa kalkmalarının ardından isimlerinin konulacağını açıkladı.

"Bing Xing" isimli erkek panda ile "Hua Zui Ba" isimli dişi pandanın yavruları olan ikizler, Madrid'deki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen 6. ve 7. panda olmuştu.

Madrid'de dev pandanın ikiz yavruları görüntülendi
Madrid'de dev pandanın ikiz yavruları görüntülendi
Madrid'de dev pandanın ikiz yavruları görüntülendi
Madrid'de dev pandanın ikiz yavruları görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Madrid Hayvanat Bahçesi

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