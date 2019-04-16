Madrid'de Büyükelçiliklerin Bulunduğu Binadaki Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

Madrid'de Büyükelçiliklerin Bulunduğu Binadaki Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

İspanya'nın başkenti Madrid'de büyükelçiliklerin bulunduğu bir binada bomba alarmı verildi. Bina güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı

Madrid'de Büyükelçiliklerin Bulunduğu Binadaki Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

İspanya'nın başkenti Madrid'de büyükelçiliklerin bulunduğu bir binada bomba alarmı verildi. Bina güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.

Polisten yapılan açıklamada binada bulunan Avustralya Büyükelçiliği'ne telefon yoluyla yapılan bomba tehdidinin ardından tahliye kararı verildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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