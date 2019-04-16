Madrid'de Büyükelçiliklerin Bulunduğu Binadaki Bomba İhbarı Asılsız Çıktı
İspanya'nın başkenti Madrid'de büyükelçiliklerin bulunduğu bir binada bomba alarmı verildi. Bina güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı
İspanya'nın başkenti Madrid'de büyükelçiliklerin bulunduğu bir binada bomba alarmı verildi. Bina güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.
Polisten yapılan açıklamada binada bulunan Avustralya Büyükelçiliği'ne telefon yoluyla yapılan bomba tehdidinin ardından tahliye kararı verildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com