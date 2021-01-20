Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi

İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada şiddetli patlama gerçekleşti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada şiddetli patlama gerçekleşti.

Yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu.

Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.

Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.

Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli