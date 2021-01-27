Madrid'de artan Kovid-19 vakalarından dolayı tanı testleri hızlandırıldı
27.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:22
Test için bekleyen vatandaşlar Oluşan uzun kuyruktan detaylar Tanı için test yapılması MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınında son haftalarda görülen vaka artışıyla birlikte tanı testleri de hızlandırıldı.
Test için bekleyen vatandaşlar
Oluşan uzun kuyruktan detaylar
Tanı için test yapılması MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınında son haftalarda görülen vaka artışıyla birlikte tanı testleri de hızlandırıldı. Madrid'in Alcobendas ilçesinde Kızıl Haç kurumu, ücretsiz olarak vatandaşları tanı testi yaparken, uzun kuyruklar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli