Madrid'de artan Kovid-19 vakalarından dolayı tanı testleri hızlandırıldı

Test için bekleyen vatandaşlar Oluşan uzun kuyruktan detaylar Tanı için test yapılması MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınında son haftalarda görülen vaka artışıyla birlikte tanı testleri de hızlandırıldı.

Test için bekleyen vatandaşlar

Oluşan uzun kuyruktan detaylar

Tanı için test yapılması MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınında son haftalarda görülen vaka artışıyla birlikte tanı testleri de hızlandırıldı. Madrid'in Alcobendas ilçesinde Kızıl Haç kurumu, ücretsiz olarak vatandaşları tanı testi yaparken, uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli