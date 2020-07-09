Madrid Belediyesinden İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'a kariyer ödülü
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Madrid Belediyesinden İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'a kariyer ödülü

İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz, profesyonel kariyerindeki başarıları ve doğduğu kent Madrid'in tanıtımına sağladığı katkı nedeniyle Madrid Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

Madrid Belediyesinden İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'a kariyer ödülü
09.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:30

İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz, profesyonel kariyerindeki başarıları ve doğduğu kent Madrid'in tanıtımına sağladığı katkı nedeniyle Madrid Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

Madrid Belediyesi'nde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida'nın verdiği plaketle kültür ve tanıtımdan sorumlu "Madrid Büyükelçisi" unvanını alan Sanz, "Bunu her zaman büyük gururla taşıyacağım. Madrid'in iyi bir büyükelçisi olmayı umuyorum." dedi.

Madrid'in Moratalaz Mahallesi'nde dünyaya gelen 51 yaşındaki Sanz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birçok kültür sanat etkinliğinin iptal edildiği şehirde babasının evinin yakınlarında geçen pazar günü sürpriz şekilde kısa bir konser verdi.

Madrid Belediyesi de Sanz'ın bu jestine karşılık şarkıcının konser verdiği köprünün adını değiştirdi. Yıldız Köprüsü olarak bilinen köprünün yeni adı, İspanyol şarkıcının burada söylediği şarkının ismine atıfla Kırık Kalp Köprüsü oldu.

Sanz, köprüde verdiği konserle ilgili olarak, "Gençken müzisyen olma dileğimi bu köprünün üzerinde tutmuştum ve gerçek oldu. Bu köprünün, Madrid gibi sihirli bir yanı olduğunu söyleyebilirim. Madrid nasıl tüm dünyaya kucak açıyorsa bu köprü de aynı." dedi.

Ülke dışında en çok tanınan İspanyol şarkıcılardan biri olan ve 23 kez Latin Grammy ödülü alan Alejandro Sanz'ın tüm dünyada 25 milyondan fazla albümü satıldı.

Kaynak: AA

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