Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi
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Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi

14.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:23

Kardan kapanmış yollar Yol açma çalışmaları Yoğun yağıştan kopmuş ağaçlar Kar küreme çalışmaları MADRİD - Madrid Belediyesi geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava dalgasından kentte 1 milyar 398 milyon avroluk zarar olduğunu açıklayarak, İspanya hükümetinden...

Kardan kapanmış yollar

Yol açma çalışmaları

Yoğun yağıştan kopmuş ağaçlar

Kar küreme çalışmaları MADRİD - Madrid Belediyesi geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava dalgasından kentte 1 milyar 398 milyon avroluk zarar olduğunu açıklayarak, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi
Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi
Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi
Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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