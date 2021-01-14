Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi

Kardan kapanmış yollar Yol açma çalışmaları Yoğun yağıştan kopmuş ağaçlar Kar küreme çalışmaları MADRİD - Madrid Belediyesi geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava dalgasından kentte 1 milyar 398 milyon avroluk zarar olduğunu açıklayarak, İspanya hükümetinden...