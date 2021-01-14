Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi
14.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:23
Kardan kapanmış yollar Yol açma çalışmaları Yoğun yağıştan kopmuş ağaçlar Kar küreme çalışmaları MADRİD - Madrid Belediyesi geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava dalgasından kentte 1 milyar 398 milyon avroluk zarar olduğunu açıklayarak, İspanya hükümetinden...
Kardan kapanmış yollar
Yol açma çalışmaları
Yoğun yağıştan kopmuş ağaçlar
Kar küreme çalışmaları MADRİD - Madrid Belediyesi geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava dalgasından kentte 1 milyar 398 milyon avroluk zarar olduğunu açıklayarak, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli