Madonna Türk markası Be Goddess'in Sirius Yıldızı ile parladı!

09.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:41

Ece Şirin'in tasarladığı Bee Goddess tılsımları dünyaca ünlü yıldızları etkisi altına almaya devam ediyor. Bee Goddess'ın müdavimleri arasında yer alan Madonna, yeni yıla Sirius Yıldızı yüzüğü ve güçlü anlami ile girmek istedi.

Daha önce Bee Goddess'ın Eye Light, Sword ve Eagle sembollerinden yana tercihini yapan Madonna, bu kez gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius Yıldızı'nı seçti.& ;



