Madonna Türk markası Be Goddess'in Sirius Yıldızı ile parladı!
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Madonna Türk markası Be Goddess'in Sirius Yıldızı ile parladı!

Dünyanın ilk tılsım mücevher markası Bee Goddess, pop müziğin efsane ismi Madonna'nın bir kez daha tercihi oldu

09.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:41
Madonna Türk markası Be Goddess'in Sirius Yıldızı ile parladı!

Ece Şirin'in tasarladığı Bee Goddess tılsımları dünyaca ünlü yıldızları etkisi altına almaya devam ediyor. Bee Goddess'ın müdavimleri arasında yer alan , yeni yıla Sirius Yıldızı yüzüğü ve güçlü anlami ile girmek istedi.

Daha önce Bee Goddess'ın Eye Light, Sword ve Eagle sembollerinden yana tercihini yapan Madonna, bu kez gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius Yıldızı'nı seçti.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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