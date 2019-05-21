Madonna Roll Life'da

Şarkıcının iki dansçısı seyirciye arkalarını dönerek sırtlarındaki bayrakları gösterdi. Birbirlerine sarılarak yürüyen dansçılardan birinde İsrail, diğerinde de Filistin bayrağı vardı.4 yıl aradan sonra yaptığı "Madame X"albümünün ilk klibi "Medellin"e çekildi ve şarkı yayına girmesiyle izlenme rekorları kırdı.

'Popun Kraliçesi' olarak bilinen ABD'li şarkıcı Madonna Roll Lıfe'ın yeni sayısında yer alıyor Sanatçı albümü ile ilgili şöyle konuşuyor:

"Albümüme Madame X adını vermeye karar verdim. Madame X, dünya çapında kimlik değiştiren, özgürlük mücadelesi veren, karanlık yerlere ışığı getiren bir gizli servisin adı.Madame X, gizli bir ajan; dünyayı dolaşan, kimlikten kimliğe bürünen, özgürlük için savaşan, karanlığa ışık getiren, o bir cha cha dansçısı, profesör, bakıcı, devlet başkanı, anne, çocuk, öğretmen, rahibe, şarkıcı, aziz, mahkum."

Madonna, "İnsanlar hep bir sebepten dolayı beni susturmaya çalışıyordu; yeterince iyi olmadığım, yeterince iyi şarkı söylemediğim, yeterince yetenekli olmadığım, yeterince evlenmediğimden dolayı... Şimdi de yeterince genç değilim. Şimdi ben *ageizm ile savaşıyorum. 60 yaşına girdiğim için cezalandırılıyorum" diyor ve ekliyor "Mükemmel ve inanılmaz olduklarını düşündüğüm Simone de Beauvoir, Angela Davis gibi geçmişteki mücadeleci kadınlara bakıyorum, çocukları yok. Altı çocuğun bekar annesi olmak, yaratıcı olmaya, sanat yapmaya devam etmek, politik olarak aktif olmak, ses çıkarmak benim yaptıklarım. Dolayısıyla benim pozisyonumda kimsenin olmadığını söylemeye çalışıyorum."

Madonna hakkında bilinmeyenlerin yer aldığı Roll Life Mayıs sayısında 19 Mayıs'ın 100.Yılı nedeniyle özel bir şarkı yapan ve "Sessiz Çığlık"albümleriyle dikkati çeken Kurtalan Ekspres'le geniş bir söyleşi de yer alıyor.

Kaynak: Bültenler