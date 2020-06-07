Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd protestosuna katıldı
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Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd protestosuna katıldı

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd için kentte başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösterilere dünyaca ünlü şarkıcı Madonna da katıldı.

Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd protestosuna katıldı
07.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:35
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd için kentte başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösterilere dünyaca ünlü şarkıcı Madonna da katıldı.

George Floyd'un ölümünün ardından ABD'nin yanı sıra pek çok ülkede de polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. İngiltere'nin başkenti Londra'da da devam eden protestoya dünyaca ünlü şarkıcı Madonna katıldı.

'Popun Kraliçesi' olarak bilinen dünyaca ünlü 61 yaşındaki şarkıcı, geçen sene ekim ayındaki turundan beri dizinde sorun olduğu için Londra'daki protestoya koltuk değnekleriyle katıldı. Şarkıcının gösteriye katıldığını gören kişilerin, şarkıcıyı alkışladığı ve kendisine sarıldığı görüldü. Ayrıca, şarkıcının protestocularla birlikte 'adalet yoksa barış da yok' diyerek slogan attığı belirtildi.


- İngiltere

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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