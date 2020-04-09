MADO'dan polislere tatlı ikramı
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Kahramanmaraş, Polis, Güncel

MADO'dan polislere tatlı ikramı

Kahramanmaraş'ta kent girişlerindeki uygulama noktalarında görev yapan polislere MADO tarafından tatlı ikram edildi.

09.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:55
MADO'dan polislere tatlı ikramı

Kahramanmaraş'ta kent girişlerindeki uygulama noktalarında görev yapan polislere MADO tarafından tatlı ikram edildi.

Kahramanmaraş polisi, korona virüs nedeniyle gerekli önlemler alarak vatandaşları hem kontrol ediyor hem de bilgilendiriyor. 6 - 12 Nisan tarihleri arasında kutlanan polis haftası nedeniyle kentin Kayseri, Adana ve Gaziantep karayolu girişlerindeki uygulama noktalarında konuşlandırılan polis memurlarına MADO görevlileri tarafından tatlı ikram edildi.

Kahramanmaraş polisinin her zaman yanında olduklarını söyleyen MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, polislerin MADO'nun olduğu her yerden faydalanabileceklerini ifade etti.

Kanbur, "Korona virüs nedeniyle güvenlik güçlerimiz ailelerini, izinlerini bırakıp görevlerine devam ediyorlar. Onların bu iş yoğunluklarından dolayı polis haftalarını kutlayamıyoruz. Bizlerin ileri de sağlıklı bir yaşam haline gelebilmeleri için çalışıp bizleri uyarıyorlar. Özellikle şehir giriş ve çıkışlarında bizlerin vücut ısısını ölçüp kontroller yapıyorlar. Kahramanmaraş'ta polis çalışanlarımıza söylüyorum MADO onların yanında. Ne isterlerse MADO'nun olduğu her yerden faydalanabilirsiniz. Onları kucaklıyorum sağ olsunlar, var olsunlar. Onların ailelerine sesleniyorum beyleriniz kutsal bir görev yapıyorlar. Buradan kendilerinin de güzel günlerini kutluyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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