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Mado, çalışanlarının sağlığını termal kameralarıyla takip ediyor

Mado, çalışanlarının sağlığını termal kameralarıyla takip ediyor
07.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:04

Mado, koronavirüs salgını sürecinde çalışanlarının sağlığını Vodafone Business'ın termal kamera çözümüyle takip ediyor.

Mado, koronavirüs salgını sürecinde çalışanlarının sağlığını Vodafone Business'ın termal kamera çözümüyle takip ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Mado'nun tercih ettiği termal kamera çözümü, şirketin fabrikasında günlük iki vardiya halinde çalışan 3 bin personelin vücut sıcaklık değerlerini anlık raporluyor.

Termal kamera, ateşi yüksek olan kişileri tespit ederek giriş-çıkışları kapatabiliyor ve ilgili birimlere alarm gönderiyor. Böylece koronavirüsün yayılması ve çalışanların sağlığı için önemli bir önlem alınıyor.

Vodafone, işletmelerin dijital iş ortağı olarak onları geleceğin dünyasına hazırlamayı sürdürüyor. Mado, üretimini devam ettirmek zorunda olduğu fabrikasında çalışanlarının sağlığını Vodafone Business'ın IoT (nesnelerin interneti) çözümlerinden olan termal kamera ile takibe aldı.

Mado'nun tercih ettiği termal kamera çözümü, şirketin Kahramanmaraş'taki fabrikasında günlük iki vardiya halinde çalışan 3 bin personelin vücut sıcaklık değerlerini anlık olarak raporluyor. Mado, Vodafone termal kamera çözümüyle fabrikada üretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor.

"İşletmelerin ihtiyacına uygun çözümler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin işletmelerin dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olduklarını ve koronavirüs sürecinde de işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını kaydetti.

Tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Şahin, "Salgınla mücadele sürecinde önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak, ekosistemimizin ve iş ortaklıklarımızın sürdürülebilirliğine destek olmak. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için şebekelerimiz ve uzman ekiplerimiz ile birlikte toplumun hizmetindeyiz. Bu kapsamda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek tek çatıdan sunduğumuz çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Sektörünün en önemli markalarından Mado'ya koronavirüs sürecinde çalışanlarının sağlığına ilişkin hassasiyetine uygun termal kamera çözümümüzle destek veriyoruz. Vodafone Business olarak önümüzdeki süreçte de güçlü altyapımızla işletmelerin güvenli ve kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Risk halinde giriş-çıkışı kapatıyor, alarm gönderiyor

Vodafone'un IoT teknolojisiyle sunulan termal kamera, işletmelerin çalışanlarının düzenli sağlık kontrolü için tercih ettikleri yenilikçi bir ürün. Çalışanların iş yeri veya fabrika giriş-çıkışlarında ateş ölçümlemesini yapan bu çözüm, vücut sıcaklığını ölçtüğü canlı üzerindeki diğer sıcak nesneleri ayırt edebilecek kadar hassas bir teknolojiye sahip.

Termal kamera, aynı anda 30 kişilik bir grubu tarayıp anlık vücut sıcaklık değerlerini güvenlik birimine raporluyor. Ateşi yükselme belirtisi gösteren kişiyi kamerada işaretleyerek nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde giriş-çıkış kapısını kapatarak ilgili birimlere alarm gönderiyor. Bu özellik API Entegrasyonları ile müşterinin kendi güvenlik sistemine doğrudan entegre olması adına yenilikçi bir alan sunuyor. Mado tarafından kullanılan güvenlik portalının ekranında termal kameranın verileri de görülebiliyor, yönetilebiliyor ve anında alarm vererek potansiyel hastanın girişi kontrol altına alınıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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