Madımak Oteli'nde Ölenler Zonguldak'ta Anıldı

ZONGULDAK Demokrasi Platformu üyeleri, 24 yıl önce Sivas'ta ateşe verilen Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenleri basın açıklaması ile andı.



Madenci Anıtı'nda toplanan yaklaşık 50 kişi, Madımak Oteli'nde ölenlerin anısına, '24'üncü yılında Sivas yanıyor hala. Unutmadık unutturmayacağız' yazılı pankart açtı, ölenlerin fotoğraflarını taşıdı.



Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, insanlık tarihinin utanç sayfalarından biri olan 2 Temmuz 1993'de yaşanılan Sivas katliamının üzerine bir kabus gibi çökmesinin 24'üncü yılında olduklarını belirterek, "Sivas katliamının Türkiye'de yaşayan çeşitli inanç ve mezheplerden halkımızın umudu ve aydınlık geleceği olan aydın, yazar ve sanatçıların da içinde olduğu 2'si otel görevlisi 35 insanın ırkçı-gerici güçler tarafından katledilmesi, katillerin iktidar güçleri tarafından korunması açısından aradan geçen 24 yıla rağmen, yarattığı acıların tazeliğini sürdürmesi tesadüf değildir" dedi. Grup, bir süre slogan atarak dağıldı.



- Zonguldak