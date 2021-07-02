Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Eskişehir'de anıldı
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Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Eskişehir'de anıldı

Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Eskişehir'de anıldı
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

SİVAS katliamının 29'uncu yıl dönümü nedeniyle Eskişehir Hacı Bektaş Veli dernek ve vakfı tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

SİVAS katliamının 29'uncu yıl dönümü nedeniyle Eskişehir Hacı Bektaş Veli dernek ve vakfı tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Katılanlar üzerinde 'Sivas katliamını unutmadık, unutturmayacağız' yazılı siyah tişört giyerek hayatını kaybedenleri anarken, yürüyüş boyunca da fotoğraflarını taşıdı.

Eskişehir Hacı Bektaş Veli dernek ve vakfı üyeleri, 28 yıl önce Sivas Madımak Otel'de hayatını kaybeden 33 kişi için anma etkinliği düzenledi. İstiklal Mahallesi Porsuk Çayı kenarındaki adalar mevkiinde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, 'Sivas katliamını unutturmayacağız' sloganları attı. Üzerinde '2 Temmuz Sivas katliamını unutma, unutturma' yazılı siyah tişörtler giyen katılımcılar, Ulus Anıtı'na kadar yürüdü. Burada yürüyüş komitesi adına konuşan Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkan Yardımcısı Kamer Ali Durur, "Madımak Oteli'nde 33 aydın ve 2 otel çalışanın da bulunduğu 35 can katledildi. Ülkemizde yaşanan başta Sivas katliamı olmak üzere tüm katliamları kınıyoruz. Bu acılardan beslenen tüm katliamcılardan hesap soracağımız güne kadar mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz" dedi.Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 şair, ozan, düşünür ve yazar ile 2 otel görevlisi yaşamını yitirmişti.


Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Eskişehir'de anıldı
Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Eskişehir'de anıldı
Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Eskişehir'de anıldı
Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Eskişehir'de anıldı
Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Eskişehir'de anıldı
Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Eskişehir'de anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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