Madımak Kalp Hastalıklarına Karşı Koruma Sağlıyor"

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, bahar mevsiminde kolaylıkla bulunan madımak otunun antioksidan etkisiyle kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığını belirtti.

Erdoğu, yaptığı yazılı açıklamada, çevrede yaygın olarak yetişen doğal ürünlerin yeterince önem görmeyip, şifanın uzak bölgelerden gelen tropik gıdalarda arandığına dikkat çekti.

Uzak coğrafyalardan ithal edilen ürünlerin raf ömrünün uzaması için daha fazla miktarda kimyasal ilaçlara maruz kalmış olabileceğini belirten Erdoğu, şunları kaydetti:

"Bunun yanında her insan yaşadığı coğrafyanın bitki türü, gıdası ve bakteri kültürüne alışıktır. Uzak coğrafyalardan gelen bir gıdayı yediğinizde, hem bağırsak sisteminiz bundan etkilenebilir, hem de vücuda yeterli besin sağlanamayabilir. En doğru beslenme atalarınızın yemediği mahsullere karşı mesafeli durup, doğal ve yöresel ürünleri tercih etmektir. Farklı yörelerde keçi memesi, söğüt otu, kuş ekmeği ve çoban ekmeği gibi farklı isimlerle de anılan madımak otunu, tazesini nisan ve haziran ayları arasında bulmak mümkün. Madımak sağlık için çok önemli."

Erdoğu, madımak otunun antioksidan etkisiyle kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığına işaret ederek, "Madımağın güçlü antioksidan özelliğinin kanser ve damar sertleşmesine karşı sağladığı koruma birçok akademik çalışmada yer alıyor. Bunun yanında madımak özellikle yüksek kan şekerinin dengelenmesine destek oluyor, idrar söktürücü özellik gösteriyor. Çayı yapılarak içildiğinde mide ve bağırsağı rahatlatıyor ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçiyor." ifadelerini kullandı.