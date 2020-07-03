"Madımak'a götürülüş sebebimiz belki de sadece katliamı izlemekti" Mesut Figançiçek, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yaşanan olaylara müdahale etmek için sevk edilen askeri birlikte görevli bir erdi.

Mesut Figançiçek, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yaşanan olaylara müdahale etmek için sevk edilen askeri birlikte görevli bir erdi. 27 yıl sonra, ilk kez DW Türkçe'ye konuşan Figançiçek, olay yerine geç götürüldüklerini söylüyor. Mesut Figançiçek, 27 yıldır halen oraya niye götürüldüklerini merak ediyor. Boş silahlar ve teçhizatsız bir şekilde oraya götürülmenin ona göre tek bir sebebi var…

Kaynak: DailyMotion.com