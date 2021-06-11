Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezinin Tanıtımı Yapıldı

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Suzan Şahin'in katılımlarıyla Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezinin tanıtımı yapıldı.

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Suzan Şahin'in katılımlarıyla Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezinin tanıtımı yapıldı.

11 Haziran 2021 Cuma günü saat 14. 00'de Arsuz İlçemizde gerçekleştirilen tanıtım organizasyonuna Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Suzan Şahin, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Tanıtım öncesi basın açıklamasında bulunan Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Su Sporları Merkezinde rüzgar sörfü gibi daha çok spora ve eğitime yönelik faaliyetler olacağını dile getirerek "Buradan Türkiye ve dünyada madalya alan sporcuların yetişmesini ümit ediyorum. Biliyorsunuz Arsuz zaten sahilleri ve güzellikleriyle bilinen bir yer ama turizmi çeşitlendirmek, aktiviteleri çoğaltmak anlamında bölge için çok kıymetli bir yatırım. Burası aktif olarak kullanılacak ve çok talep görecektir. Bence Hatay sahillerinin kaderini değiştirecek bir yatırım olmuş ve buradaki gençlerimiz için de çok doğru, zamanlarını çok iyi bir şekilde geçirebilecekleri bir faaliyet olmuş. Ben bölgedeki turizm talebini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu tesisin hayata geçirilmesinde başta Sayın Valim olmak üzere tüm valilik çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Basın açıklaması sonrası Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Vali Rahmi Doğan düzenlenen kano ve tekne yarışlarını izledi. Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başlama düdüğünü çaldığı yarışmaların ardından dereceye giren sporculara Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Vali Rahmi Doğan tarafından kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Kupa töreni sonrası sona eren tanıtım organizasyonun ardından Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Suzan Şahin İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre