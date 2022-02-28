Madenlerdeki vaka sayısı yarı yarıya düştü

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçiler Sendika(GMİS)Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde ki korona virüs vaka sayıları hakkında bilgiler verdi.

Genel Maden İşçiler Sendika(GMİS)Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde korona virüs vaka sayılarının 40'dan 18'e düştüğünü söyleyerek, alınan tedbirlerle bu sayıların daha düşeceğini ifade etti. Genel Maden İşçiler Sendika (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde 18 madencinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son zamanlarda Türkiye'de vaka sayıları arttı. Geçen hafta itibariyle pik yapmış durumdaydı. Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)'da 40 vaka sayılarından 20'li rakamlara kadar düştü. Bu hafta da 18 arkadaşımızın testi pozitif. Karantinadalar. Biz'de de sayılar düşmeye başladı. İnşallah bu şekilde devam eder. Yeterince dikkat ediyoruz. Ne yazık ki toplu çalışma birleşme yüzünden arkadaşlarımız bu şekilde hastalığa yakalanıyor. Dediğimiz gibi bizim arkadaşlarımızın yüzde 95'i aşılı. İki aşılarını olmuş durumdalar. Hafif atlatıyorlar bizlerde kendilerini takip ediyoruz" dedi.

'Vakaların düşmesi sevindirici'

Korona virüs sayılarının düşmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Yeşil, "Bizim ilk günden beri, iş yerlerimiz de arkadaşlarımızın toplu kullandığı banyolarda hamamlarda çok dikkat ediliyor. Hijyen konularında kurumumuz yetkililerimiz en şekilde yapıyor bizlerde takip ediyoruz. Bizler toplu çalışıyoruz. Toplu çalıştığımız için arkadaşlarımız takip ediyor. Temas etmek zorundalar aynı zamanda beraber çalışıyorlar. Sayıların düşmesi bizler için sevindirici. Hala da dikkat ediyoruz. Önümüzde ki günlerde bu sayının daha da düşmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan madencileri aşılama oranının yüksek olduğu hatırlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel