Madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı
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Madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı

Madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Ekonomi

MADEN Kanunu kapsamında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı.

MADEN Kanunu kapsamında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre; kanun kapsamındaki madenlerden alüminyom, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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