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Madeni yağ tankerinde çıkan yangın söndürüldü

AA, Kamil Altıparmak - Güncel
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Manisa'nın Kula İlçesinde yanan madeni yağ tankeri söndürüldü.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula İlçesinde yanan madeni yağ tankeri söndürüldü.

Uşak- İzmir kara yolu Atatürk Bulvarı üzerinde Aziz Tuna (55) kullandığı arıza yapan madeni yağ tankerini petrol istasyonuna park etti.

Aracı kontrol eden Tuna, teker kısmından dumanların geldiği fark etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, araç sürücüsü Tuna dumandan etkilenerek Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, madeni yağ tankerinin boş olduğu öğrenildi.

Yangın anı petrol istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Madeni yağ tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Madeni yağ tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Madeni yağ tankerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Petrol, Manisa, Yangın, İzmir, Güncel, Haber

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