Madeni Sanatkarlar Odasında, Demirgil Güven Tazeledi

Sivas Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanlığına Hakan Demirgil yeniden seçildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Sivas Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Genel Kurulu, birlik binasında yapıldı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil'in divan başkanlığını üstlendiği kongrede, tek listeyle ypılan seçim sonucunda mevcut başkan Hakan Demirgil, yeniden bu göreve getirildi.

Demirgil, kongrede yaptığı konuşmada, geçen dönem kurdukları Sınırlı Sorumlu Oto Sanayi Yapı Kooperatifi ile esnafı dükkan sahibi yaptıklarını, yeni dönemde de Ahi Konutları adıyla hayata geçirecekleri projeyle ev sahibi yapacaklarını ve oda için yeni bir hizmet binası alacaklarını ifade etti.