Madeni Sanatkarlar Odası'ndan Salihli'ye bir sosyal tesis daha
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Madeni Sanatkarlar Odası'ndan Salihli'ye bir sosyal tesis daha

Madeni Sanatkarlar Odası'ndan Salihli'ye bir sosyal tesis daha
06.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:49

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Madeni Eşya Sanatkarlar Esnaf Odası Yönetimi, odaya kazandırdıkları sosyal tesis halkasına bir yenisini daha ekledi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Madeni Eşya Sanatkarlar Esnaf Odası Yönetimi, odaya kazandırdıkları sosyal tesis halkasına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Golimpik Kapalı Halı Saha Sosyal Tesisini odaya kazandıran yönetim, bu kez de Prestij Cafe ve Kır Bahçesini kazandırdı.

Oda yönetimi olarak geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Oda Başkanı Yüksel Hisar, Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası'nın 2. sosyal tesisi olan Prestij Cafe ve Kır Bahçesini Caferbey Kavşağı civarında hizmete açmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üyeleri ile sürekli birlikte olup, camiadan aldıkları sinerjiyi hizmete dönüştürdüklerini vurgulayan Hisar, "Sağlam ve kalıcı eserler bırakmak amacıyla çıktığımız bu yolda, önce odamıza Halı Saha Tesisini kazandırırken, şimdide Prestij Cafe ve Kır Bahçesi Sosyal Tesisini kazandırdık." dedi.

2 bin 200 metrekare alan üzerine kurulu tesisin 2020 yılı itibari ile hizmete başladığını belirten Hisar, yaz dönemi organizasyon kayıtlarının başladığını söyledi. Tesisin yemekli-yemeksiz toplantı, düğün, sünnet, nişan gibi toplu organizasyonlarda hizmet vereceğini anlatan Hisar, oda üyelerinin tesisten indirimli olarak faydalanacağı müjdeleyip, "Çünkü biz, esnaf ve sanatkarlarımız, usta, kalfa ve çıraklarımızla birlikte büyük bir aileyiz." dedi.

Ferah ve huzur dolu bir mekan olan Prestij Cafe ve Kır Bahçesinin yenilenmiş yüzüyle mutluluklara ortak olacağını belirten Hisar, tesis hakkında bilgiler aktardı. Tesisin bin kişilik olup, otopark ve ulaşım sorununun olmadığını belirten Hisar, düğün paketi hazırladıkları söyledi. Pakette 3 kişilik orkestra, kamera ve fotoğraf çekimi, 500 kişilik pasta, araba süsleme ve ikramın yer aldığını söyledi. Tesiste güvenliğe de önem verdiklerini sözlerine ekleyen Hisar, "Tesisimiz pist dahil olmak üzere 7/24 güvenlik kamerası ile izlenmekte olup, ayrıca güvenlik görevlisi ile de korunmaktadır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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