Madendeki göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti

26.08.2019 18:39

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.



Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı çıkarılarak



Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 49 yaşındaki Hamza Atak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçi Yunus Genç'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA