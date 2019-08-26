Madendeki göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti

Madendeki göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

26.08.2019 18:39
Madendeki göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.


Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı çıkarılarak


Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 49 yaşındaki Hamza Atak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçi Yunus Genç'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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