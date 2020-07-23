Madende iş kazası: 1 ölü(2)
TOPRAĞA VERİLDİTTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Fatih Kafkas, Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
23.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:06
TOPRAĞA VERİLDİ
TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Fatih Kafkas, Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Ahatlı Köyü Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve maden işçileri katıldı. Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kafkas'ın cenazesi, köyde, aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA