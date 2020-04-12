Madende hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
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Maden, Soma, İşçi

Madende hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Madende hayatını kaybeden işçi toprağa verildi Sokağa çıkma yasağı kapsamında cenazeye işçinin birinci derece yakınları katıldı Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında bakım onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen göçükte ölen 40 yaşındaki Erdinç Karaveli, memleketi...

12.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:06
Madende hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Madende hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında cenazeye işçinin birinci derece yakınları katıldı

ZONGULDAK - Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında bakım onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen göçükte ölen 40 yaşındaki Erdinç Karaveli, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Soma ilçesinde özel bir maden ocağında bakım onarım faaliyeti sırasında göçük meydana geldi. Göçükte kalan işçilerden 40 yaşındaki Erdinç Karaveli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla memleketi Zonguldak'a gönderildi.

Maden işçisi için öğlen namazını müteakiben tören düzenlendi. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle cenazeye Karaveli'nin yalnızca birinci derece yakınları katıldı.

Öğlen namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından dualarla birlikte Karaveli'nin cenazesi köyünde defnedildi.

Madende hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Kaynak: İHA

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