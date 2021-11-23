Madende dinamit patlatılması sırasında 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Madende dinamit patlatılması sırasında 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Madende dinamit patlatılması sırasında 1 kişi öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir madende dinamit patlatılması sırasında ateşlemede görevli 1 kişi yaşamını yitirdi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir madende dinamit patlatılması sırasında ateşlemede görevli 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gürleyik Mahallesi Kurudere mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait krom madeninde saat 15.30 sıralarında patlama çalışması yapıldığı öğrenildi. Dinamit patlatıldığı sırada, ateşlemede görevli Denizli'nin Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi'nden 35 yaşındaki Recep Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası Recep Uysal'ın cenazesi Denizli Çameli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mete Sönmez/İHA)

Madende dinamit patlatılması sırasında 1 kişi öldü

Kaçırıldığı ileri sürülen gayrimenkul zengini kadın bulundu: Torunumun uydurması, mirasımı almak için beni huzurevine kapattılar

Kaçırıldığı ileri sürülen gayrimenkul zengini kadın bulundu: Torunumun uydurması, mirasımı almak için beni huzurevine kapattılar

 Sevgilisinden Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Sevgilisinden Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

 İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title