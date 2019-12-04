Madencinin torunları madencileri unutmadı
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Madencinin torunları madencileri unutmadı

Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulu, Madenciler günü nedeniyle özel maden ocağını ziyaret ederek maden işçilerine ayran ikramında bulundular.

04.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:36
Madencinin torunları madencileri unutmadı

Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulu, Madenciler günü nedeniyle özel maden ocağını ziyaret ederek maden işçilerine ayran ikramında bulundular.


Zonguldak'ın İlçesi Beldesi Ayiçi mahallesinde bulunan Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulu, 4 Aralık Dünya madenciler günü kapsamında Okul Müdürü Kemalettin Oral, Okul Müdürü Yardımcısı Aslan Demirel ve öğrenciler Gelik'de bulunan özel maden ocağına ziyaret ettti. Ardından öğrenciler işçilerin mesai çıkışı sonrasında ayran ikramında bulundu. Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulunun bu anlamlı hareketi madenciler tarafından büyük takdir aldı. Ardından öğrenciler maden ocağını sahibi Alaatin Kurnaz'a madenciler günü anısına yaptıkları resmi hediye ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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