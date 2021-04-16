Geçen yıl 30 bin kişi madencilik işlemlerini "e-maden" üzerinden sonuçlandırdı
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Geçen yıl 30 bin kişi madencilik işlemlerini "e-maden" üzerinden sonuçlandırdı

Geçen yıl 30 bin kişi madencilik işlemlerini 'e-maden' üzerinden sonuçlandırdı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Güncel

Geçen yıl tam kapasite çalışmaya başlayan "e-maden" üzerinden hizmet alarak işlemlerini sonuca ulaştıran kişi sayısı 30 bine ulaştı.

Geçen yıl tam kapasite çalışmaya başlayan "e-maden" üzerinden hizmet alarak işlemlerini sonuca ulaştıran kişi sayısı 30 bine ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, madencilikte kağıt dönemi "e-maden" ile tamamen bitti.

E-Devlet üzerinden girilen, hiçbir ücret ya da üyelik gerektirmeyen e-maden sistemiyle madencilik işleri internet üzerinden sonuçlandırılabiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından geliştirilen "e-maden" sistemi üzerinden geçen yıl hizmet alarak işlemlerini sonuca ulaştıran kişi sayısı 30 bine ulaştı.

Bireysel işlemlerin yanında kurum ve şirketlerin de aktif olarak kullandığı "e-maden"den yararlanan ruhsat sahibi madenci sayısı 18 bin olurken, sistemi kullanan tüzel kişi sayısı da 3 bini aştı.

Faaliyete geçtiği günden bu yana 4 milyon e-sevk fişi, 3 bin 500 maden ruhsatı, 1800 işletme izni işlemi "e-maden" üzerinden tamamlandı.

Madencilerin uzun bir kırtasiye süreci sonucu gerçekleştirdikleri 2 bin 500 maden ruhsat başvurusu ve birçok farklı konudaki 6 bin 500 talep de "e-maden" ile kağıt olmadan yerine getirildi.

Ayrıca, geliştirilen yazılımlarla birçok farklı hizmet verebilen "e-maden" sistemi ile geçen yıl 2 bin 260 kişi çevrim içi eğitim aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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