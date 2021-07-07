Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (Misgep) İstişare Toplantısı

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Maden Sektörü İstişare Toplantısı Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Maden Sektörü İstişare Toplantısı Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Toplantıya, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Sami Özgül, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, MİSGEP Takım Lideri Gökhan Güler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. MİSGEP tanıtım filmi ile başlayan toplantıda, MİSGEP Takım Lideri Gökhan Güler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya açılış konuşmaları yaptı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de özellikle madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği hakkında toplantıya katılan davetlilere bilgilendirmelerde bulundu. Vali Coşkun'da toplantıda yaptığı açıklamada, "Madencilik sektöründe çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması hayati öneme sahiptir. Madencilik sektöründe yer alan işverenlerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetim temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen bu bilgilendirme toplantısının; sektörün kıymetli bileşenleri ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Madencilik sektöründe planlama aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, Madencilik ve para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, maden sektöründe iş kazaları sonrası tazminatlar, sendikalaşma ve faaliyetlerin İSG'ye etkisinin konuşulduğu toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre