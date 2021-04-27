Madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği projesine AB'den hibe desteği

Madencilik sektöründe iş kazalarının önlenmesi amacıyla Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ortaklığıyla geliştirilen proje, AB ve Türkiye tarafından finanse edilen programdan hibe desteği almaya hak kazandı.

Madencilik sektöründe iş kazalarının önlenmesi amacıyla Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ortaklığıyla geliştirilen proje, AB ve Türkiye tarafından finanse edilen programdan hibe desteği almaya hak kazandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürütücülüğünü yaptığı "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" programı kapsamında hibe desteği alan projenin tanıtımı için Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) çevrim içi ve katılımlı toplantı düzenlendi.

Toplantıya çevrim içi katılarak değerlendirme yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, iş sağlığı ve güvenliğinin küresel düzeyde en önemli sorunlardan olduğunu, dünyada her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu 3 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini, 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası görüldüğünü ve 300 milyon ölümcül olmayan iş kazasının meydana geldiğini ifade etti.

"İş sağlığı ve güvenliği, küresel bir sorun olarak varlığını korusa da bizler, ulusal düzeyde ve kendi işletmelerimiz düzeyinde çözümler üretmeye devam etmek durumundayız." diyen Güller, madencilik sektörüne yönelik projeyle bilinçlenmenin önemli ölçüde artacağını kaydetti.

TİM Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer ise maden sektörünün ihracat yoluyla 5-6 milyar dolar döviz getirdiğini ancak sanayiye sağladığı ham maddeyle ekonomiye 40 milyar dolarlık katkı sunduğunu belirterek iş sağlığı ve güvenliği anlamında da dünyadaki başarılı örneklerin uygulanacağı adımları desteklediklerini bildirdi.

Sektördeki iş kazalarında azalma

Projeyle ilgili bilgi veren Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, iş kazalarının ortadan kaldırılmasını amaçladıkları 206 bin 389 avroluk projenin yüzde 89 hibe hakkı kazandığını, İzmir, Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli, Burdur, Antalya ve Muğla'da İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayları ve eğitimleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Toplantıya çevrim içi katılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız da madenciliğin geçmişte ölümlü iş kazalarında yüksek bir orana sahip olduğunu, alınan tedbirler ve ihracatçı birliklerinin de taşın altına elini koymasıyla iş kazalarının azaldığına işaret etti.

Toplantıda Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü ve Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz