Madencilik işletmesinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Madencilik işletmesinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Madencilik işletmesinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de madencilik işletmesinin şantiyesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de madencilik işletmesinin şantiyesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Sivrihisar'a bağlı İstiklalbağı Mahallesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesinin şantiyesinden hırsızlık teşebbüsünün olduğu ihbarını alan Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Şantiyedeki iş makinasının akülerini sökmeye çalıştığı esnada jandarma ekiplerini fark eden Ö.K. isimli şüpheli, yanında bulunan av tüfeği ile havaya ateş ederek kaçmaya çalıştığı esnada tüfeği ile birlikte suçüstü yakalandı. Olay yerinde kullandığı av tüfeği ve motosikleti el konularak muhafaza altına alınırken Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, suçta kullandığı ruhsatsız av tüfeği sebebiyle 900 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal fiilinden dolayı 3 bin 469 TL olmak üzere toplam 4 bin 369 TL idari para cezası uygulandı. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Ö.K. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Madencilik işletmesinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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