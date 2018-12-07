Madencilik faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içerisinde kalmasını hedefleyen düzenlemeler içeren teklifi TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Madencilik faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içerisinde kalmasını hedefleyen düzenlemeler içeren teklifi TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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