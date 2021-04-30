Madenciliğe Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Madenciliğe Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi

Madenciliğe Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi
Bültenler - Haberler | Güncel

MYK tarafından yapılan düzenlemeyle madencilik sektöründe sekiz meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi.

Türkiye Madenciler Derneği'ne sınav ve belgelendirme yetkisi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), madencilik sektöründe Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3), Mekanizasyon İşçisi (Seviye 4), Mekanize Kazı Operatörü (Seviye 4), Mermer Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3), Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4), Pres İşçisi (Seviye 4), Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3) ve Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 4) olmak üzere sekiz meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

Bu kapsamda MYK tarafından yetkilendirilen Türkiye Madenciler Derneği (TMD) de, Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3), Mermer Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3) ve Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3) mesleklerinde sınav ve belgelendirme gerçekleştiriyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler 9 Nisan 2022 tarihinden itibaren söz konusu mesleklerde çalışamayacak.

Madencilik sektörünün çatı kuruluşlarından olan Türkiye Madenciler Derneği, MYK'dan aldığı yetkiyle Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3), Mermer Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3) ve Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3) maden mesleklerinde sınav ve belgelendirme gerçekleştiriyor.

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu konuya ilişkin, "Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ile iş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanması hedefleniyor. Zaten sürdürülebilir madencilik anlayışımızın temelini de iş sağlığı ve güvenliği oluşturuyor. Türkiye Madenciler Derneği olarak biz de MYK'dan aldığımız yetkiyle, sektörümüzün uluslararası standartlara göre çalışan nitelikli personel ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacağız." dedi.

Ayrıca, MYK kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafları ve sınav ücreti 31 Aralık 2021 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Kaynak: Bültenler

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Mesut Özil Yılmaz Vural Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Madenciliğe Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:11:46. #1.15#

title