Madencilerin sağlığı, iş yeri hekimlerine emanet ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve özel işletmelere ait maden ocaklarında üretime verilen aranın ardından sadece bakım ve onarım işçileri, yerin metrelerce altında özveriyle çalışıyor.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve özel işletmelere ait maden ocaklarında üretime verilen aranın ardından sadece bakım ve onarım işçileri, yerin metrelerce altında özveriyle çalışıyor. Toplam 1600 kişiyi bulan bakım ve onarım işçilerinin ocağa giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri, iş yeri hekimlerince yapılıyor.

Türkiye'nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak'ta, maden işçişlerini koronavirüs salgınından korumak için önlemler alındı. Zonguldak ve Bartın'ın Amasra ilçesinde maden işletmeleri bulunan TTK'da, ilk olarak ocağa giren işçi sayısı yarı oranda düşürüldü. Ocaklarda çalışan işçilerin bir bölümü 15 gün, kalan bölümün de ayın diğer 15 günü çalışması kararı alındı. 30 Mart'ta ise üretim tamamen durduruldu. Ocaklarda sadece bakım ve onarım işçileri kaldı. Özel firmalara ait maden ocaklarında ise üretim 2 Nisan itibarıyla durduruldu.

TTK'dan alınan bilgiye göre, kurum ve özel ocaklarda toplam 1600 işçi belli periyotlarla bakım ve onarım için ocaklarda çalışıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü de 40 maddelik 'Maden Çalışanlarını Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya Yönelik Kontrol Listesi' yayınlayarak işçilerin yapması gerekenleri sıraladı.BAKIM İŞÇİLERİ, İŞ YERİ HEKİMLERİNE EMANETTTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında iş yeri hekimi Dr. Metin Çelikiz, bakım ve onarım için maden ocağına giren işçilerin düzenli olarak sağlık kontrollerini yapıyor. Ayrıca ocak giriş ve çıkışlarında işçilerin ateşlerini ölçen Dr. Çelikiz, herhangi bir sağlık problemleri olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediyor. Tüm müessese müdürlüklerine bağlı maden ocaklarında aynı işlem iş yeri hekimlerince uygulanıyor. Dr. Çelikiz, bakım ve onarım işçileri için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Şu aşamada rutin ateş ölçümlerini yapıyoruz. Dezenfektanları kontrol ediyoruz. Sosyal izolasyon var mı, onlara bakıyoruz. 30 Mart'ta üretim durduruldu. Esnek çalışmaya geçildi ve sonrasında izinli olarak gönderdik. Burada 60 kadar işçimiz var şu an. Bunlar mecburen bakım işçisi olarak gaz ölçümleri ve diğer işlemleri yapıyorlar. Bu işçilerimize iş başlarında eğitimlerini veriyoruz. Ateş ölçümlerini ve gerekirse oksijen ölçümlerini yapıyoruz. 27 Nisan'da bir bildiri yayınlandı. İşçilerin yapması gerekenler sıralandı. Biz de burada bunlara harfiyen uyuyoruz. Bu virüs sigara içenlerde ağır seyretmekte ve 14 kat daha fazla görülmekte. Onun için madencilerimiz lütfen sigara içmesin."İŞÇİLERDEN TEŞEKKÜR Maden işçisi Ahmet Ermiş, kurumun tüm sağlık kontrollerinin takip edildiğini söyleyerek, "30 Mart'tan itibaren rutin çalışmamız var iş yerlerinde. Kontrol amaçlı, tedbir amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Her vardiya girişinde iş yeri hekimimiz kontroller yapıyor. Ateş ölçümleri yapıyor. İşletme müdürlüğümüz de çok önlemler alıyor. Teşekkür ediyoruz, güzel bir çalışma yaptılar. Bizde kontrol çalışmaları yapıyoruz ocakta. Yer altında girdiğimiz bölgenin gaz ölçümlerini yapıyoruz, emniyetine bakıyoruz. İş güvenliği konusunda ne gerekiyorsa ona bakıyoruz. Taş düşme ihtimali olan yerlerde çalışma yapıyoruz" dedi.

Ramazan Yanak ise "Şu anda üretim durdu. Biz gereken tedbirleri alıyoruz. Tahkimatları onarıyoruz, eksikleri tamamlıyoruz. Posta alınması gerekiyorsa posta alıyoruz. Yapılması gereken işleri yapıyoruz ocakta. Bizim iki doktorumuz var sağ olsunlar. Sürekli ateşlerimizi ölçüyorlar, bir sağlık sorunumuz olup olmadığını kontrol ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA