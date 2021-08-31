Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, maden işçilerine yönelik iş güvenliği bilgilendirmesi kapsamında 8 oyundan oluşan tiyatrolu eğitim verildi.

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, maden işçilerine yönelik iş güvenliği bilgilendirmesi kapsamında 8 oyundan oluşan tiyatrolu eğitim verildi. Madenciler yer altında karşılaştıkları tehlikeleri ve almaları gereken önlemleri tiyatroculardan izledi.

Mengen'in Gökçesu beldesinde bulunan kömür madenlerinde çalışan madenciler için iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla 'Güven Usta ile Vardiya Öyküleri' isimli eğitici tiyatro sahnelendi. 8 oyundan oluşan tiyatronun sergilendiği 14'üncü il olan Bolu'da, madenciler hem keyifli anlar yaşadı hem de madende yaşadıklarını bir kez de tiyatroculardan izleme fırsatı buldu.İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Çavdar Kılınç, "Bugün burada MİSGEP kapsamında drama yoluyla interaktif eğitim aktivitesi kapsamında bulunuyoruz. Bolu bu kapsamda 14'üncü ilimiz. Bu proje bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük bütçeli projemiz. Bu kapsamda özellikle maden sektöründe çalışan emekçilere ve ailelere yönelik 8 tane oyunumuz var. Bu oyunlarda iş sağlığı güvenliğiyle ilgili karşılaşabilecekleri risklere ve tehlikelere karşı onları eğitmeyi amaçlıyoruz. Farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu aktivite kapsamında 10 bin çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Umuyorum hedefine ulaşan bir aktivite olacaktır. Ülkemize de iş sağlığı güvenliği anlamında da katkılarının büyük olacağını düşünüyoruz" dedi.


Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Şener Derya Şensoy
Spor Muslera Salih Uçan Şenol Güneş Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 17:28:49. #1.16#

title