Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, maden işçilerine yönelik iş güvenliği bilgilendirmesi kapsamında 8 oyundan oluşan tiyatrolu eğitim verildi.

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, maden işçilerine yönelik iş güvenliği bilgilendirmesi kapsamında 8 oyundan oluşan tiyatrolu eğitim verildi. Madenciler yer altında karşılaştıkları tehlikeleri ve almaları gereken önlemleri tiyatroculardan izledi.

Mengen'in Gökçesu beldesinde bulunan kömür madenlerinde çalışan madenciler için iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla 'Güven Usta ile Vardiya Öyküleri' isimli eğitici tiyatro sahnelendi. 8 oyundan oluşan tiyatronun sergilendiği 14'üncü il olan Bolu'da, madenciler hem keyifli anlar yaşadı hem de madende yaşadıklarını bir kez de tiyatroculardan izleme fırsatı buldu.İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Çavdar Kılınç, "Bugün burada MİSGEP kapsamında drama yoluyla interaktif eğitim aktivitesi kapsamında bulunuyoruz. Bolu bu kapsamda 14'üncü ilimiz. Bu proje bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük bütçeli projemiz. Bu kapsamda özellikle maden sektöründe çalışan emekçilere ve ailelere yönelik 8 tane oyunumuz var. Bu oyunlarda iş sağlığı güvenliğiyle ilgili karşılaşabilecekleri risklere ve tehlikelere karşı onları eğitmeyi amaçlıyoruz. Farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu aktivite kapsamında 10 bin çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Umuyorum hedefine ulaşan bir aktivite olacaktır. Ülkemize de iş sağlığı güvenliği anlamında da katkılarının büyük olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük