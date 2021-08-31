Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
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Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi Madende yaşadıkları tehlikeleri tiyatroda izlediler Bolu'da, maden işçilerine yönelik iş güvenliği bilgilendirmesi kapsamında 8 oyundan oluşan tiyatrolu eğitim verildi.

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

Madende yaşadıkları tehlikeleri tiyatroda izlediler

BOLU - Bolu'da, maden işçilerine yönelik iş güvenliği bilgilendirmesi kapsamında 8 oyundan oluşan tiyatrolu eğitim verildi. Madenciler yeraltında karşılaştıkları tehlikeleri ve almaları gereken önlemleri bu kez tiyatroculardan izledi.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan kömür madenlerinde çalışan madenciler için iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla "Güven Usta ile Vardiya Öyküleri" isimli eğitici tiyatro düzenlendi. Kömür madenlerinde çalışan işçilerin yoğun ilgi gösterdiği 8 oyundan oluşan eğitici tiyatronun sergilendiği 14'üncü il olan Bolu'da, madenciler hem keyifli anlar yaşadılar hem de madende yaşadıklarını bir kez de tiyatroculardan izleme fırsatı buldu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Çavdar Kılınç, "Bugün burada MİSGEP kapsamında drama yoluyla interaktif eğitim aktivitesi kapsamında bulunuyoruz. Bolu bu kapsamda 14'üncü ilimiz. Bu proje bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük bütçeli projemiz. Bu kapsamda özellikle maden sektöründe çalışan emekçilere ve ailelere yönelik 8 tane oyunumuz var. Bu oyunlarda iş sağlığı güvenliğiyle ilgili karşılaşabilecekleri risklere ve tehlikelere karşı onları eğitmeyi amaçlıyoruz. Farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu aktivite kapsamında 10 bin çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Umuyorum hedefine ulaşan bir aktivite olacaktır. Ülkemize de iş sağlığı güvenliği anlamında da katkılarının büyük olacağını düşünüyoruz" dedi.

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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