Madencilerden depremzedelere yardım
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Madencilerden depremzedelere yardım

Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde çalışan işçiler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden zarar görenlere yardımda bulundu.

06.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:34
Madencilerden depremzedelere yardım

Yeni Anadolu İşletmesinde çalışan işçiler, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden zarar görenlere yardımda bulundu.

Türkiye Maden-İş Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Madencilik Sendika Başkanı Cemil Güven, zor ve sıkıntılı geçiren depremzedeler için büyük üzüntü duyduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Güven, aralarında topladıkları parayı depremzedelere yardım kampanyası kapsamında açılan AFAD hesabına yatırdı.

Kaynak: AA
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