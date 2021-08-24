Madencilerden Çaycumaspor'a destek

Çaycumaspor'a madencilerden büyük destek geldi.

Çaycumaspor'a madencilerden büyük destek geldi. Genel Maden İşçileri Sendikasına ve Amelebirliğine bağlı Çaycumalı Madenciler Çaycuma Spor Forması alarak kulübe destekte bulundular.

İşçi takımı olarak adlandırılan Zonguldak Futbol takımlarından Çaycumaspor, Çaycumalı madenciler tarafından kulüp binasında ziyaret gerçekleştirerek başkan ve yöneticilerle görüştüler. Finansal yönden sıkıntı yaşayan spor kulüplerine bir nebze de olsa katkı amaçlı Forma satın alarak destek oldular. Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yiğit başkanlığında, Kulüp Başkanı Teoman Temelkuran'ı ziyaret eden Madenciler;

"Çaycumaspor kulübümüze sahip çıkalım düşüncesi ile bu gün Forma aldık, Kombine biletlerimizi de alarak kulübümüzün ve Teoman Başkanın yanında olacağız" diyerek desteklerin devam edeceğini belirttiler.

Başkan Teoman Temelkuran Madencilerin bu onurlu davranışının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyleyerek; "Başta Amelebirliği yönetim kurulu üyesi Yalçın Yiğit abimiz olmak üzere tüm Madenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çaycumalıların takımına sahip çıkıyor olması büyük onur, bu kulüp sizlerle birlikte en güzel yerlere gelecektir" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı