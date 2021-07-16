Madenciler Zonguldak'ta Demokrasi Nöbeti tuttu

Madenciler Zonguldak'ta Demokrasi Nöbeti tuttu 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programı kapsamında Zonguldak'ta program düzenlendi.

Madenciler Zonguldak'ta Demokrasi Nöbeti tuttu

ZONGULDAK - 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programı kapsamında Zonguldak'ta program düzenlendi. Maden işçileri de 15 Temmuz'un yıl dönümünde Madenci Anıtı önünde nöbet tuttu.

FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişiminin 5. yıldönümünde Zonguldak'ta vatandaşlar sokaklara akın etti. 15 Temmuz tarihinin Milli Birlik ve Demokrasi Günü ilan edilmesinin ardından her yıl düzenlenen anma programı bu yıl yine İstasyon Caddesi üzerinden başladı.

Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan katılımcılar Madenci Anıtı önündeki tören alanına yürüdü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Vali Mustafa Tutulmaz açılış konuşmaları gerçekleştirdi. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başarısız darbe girişiminde şehit olanlar için dualar edildi.

Vali Tutulmaz, "Demokrasi tarihimizin dönüm noktası olan bu hain kalkışmanın 5. yılında hain darbe girişiminin aziz milletimizin tarihe geçen destansı direniş ve milli mücadele ruhuyla engellenmesiyle büyük bir gururu yaşarken 251 kahraman güvenlik görevlisi ve vatandaşımızın şehit olması, 2 bin 194 vatandaşımızın ise gazi olması nedeniyle büyük bir hüznü de yüreğimizde yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından sancak koşusundaki sporcular tören alanına geldi. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Gençlik Merkezi'nin hazırladığı müzik gösterisi sunuldu.

TTK'ya bağlı maden ocaklarında çalışan işçiler de baretleriyle, kıyafetleriyle Madenci Anıtı'na yürüdü. Burada büyük ilgiyle karşılaşan maden işçileri demokrasi nöbeti tuttu. Vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektiren madenciler, 15 Temmuz'un yıldönümünde gerçekleştirilen törende yerlerini aldı.

Öte yandan tören alanında kan bağışçıları için mobil kan bağış aracı da hizmet verdi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni tip koronavirüsle mücadelede aşı olmak isteyenlere mobil aşı aracıyla hizmet verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ