Madenciler Zonguldak Kömürspor'a 60 bin TL destek verdi

15.08.2019 17:52

Zonguldak Kömürspor'a madencilerden büyük destek geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kömürspor'a 60 bin TL'lik destekte bulundu.

İşçi takımı olarak adlandırılan ve uzun zamandır finansal yönden sıkıntı yaşayan Zonguldak Kömürspor'a madencilerden destek geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Zonguldak Kömürspor'a 60 bin TL'lik destekte bulundu. Kırmızı-lacivertli yönetim almış olduğu destekle bir nebze olsun nefes aldı. Kulüp Başkanı Süleyman Caner desteklerinden dolayı GMİS Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu üyelerine ve tüm madencilere teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA