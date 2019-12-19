Madenciler ve toprağa dayalı sanayiciler sorunlarını konuştu
Eskişehirli madenciler ile taş ve toprağa dayalı imalat sanayiinin temsilcileri, Eskişehir Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda bir araya gelerek, sektörlerinin sıkıntılarını masaya yatırdı.
19.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:41
Eskişehirli madenciler ile taş ve toprağa dayalı imalat sanayiinin temsilcileri, Eskişehir Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda bir araya gelerek, sektörlerinin sıkıntılarını masaya yatırdı.
Kaynak: Dunya.com