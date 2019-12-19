Madenciler ve toprağa dayalı sanayiciler sorunlarını konuştu

19.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:41

Eskişehirli madenciler ile taş ve toprağa dayalı imalat sanayiinin temsilcileri, Eskişehir Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda bir araya gelerek, sektörlerinin sıkıntılarını masaya yatırdı.