Madenciler sandık başına gitti

Zonguldak'ta Madenciler Amalebirliği temsilcilerini seçmek için sandık başına gitti.

Zonguldak'ta Madenciler Amalebirliği temsilcilerini seçmek için sandık başına gitti.

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, sandık ve şube organlarında 2021-2024 döneminde görev alacak işçi üyelerin seçimleri başladı. Karadon, Gelik, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez ve Armutçuk bölgelerinde toplam 59 aday yarıştı.

7 bölgede madenciler amelebirliği işçi temsilcileri seçmek için sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde başlayan seçimler akşam saatlerinde sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı