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Madenciler, ÖTV muafiyeti ve ruhsat iptallerinin zorlaştırılmasını istiyor

Hayatımız Maden Çalıştayı'nda buluşan madenciler, akaryakıt fiyatlarına ÖTV muafiyeti, ruhsat iptallerinin zorlaştırılması gibi hususların çalışmaları devam eden yeni madencilik kanununda yer alması çağrısında bulundu.

17.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:49
Madenciler, ÖTV muafiyeti ve ruhsat iptallerinin zorlaştırılmasını istiyor

Hayatımız Maden Çalıştayı'nda buluşan madenciler, akaryakıt fiyatlarına ÖTV muafiyeti, ruhsat iptallerinin zorlaştırılması gibi hususların çalışmaları devam eden yeni madencilik kanununda yer alması çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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