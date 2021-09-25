Madenciler iş çıkışı eve dönüş yolunda kazayı kıl payı atlattılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Madenciler iş çıkışı eve dönüş yolunda kazayı kıl payı atlattılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Madenciler iş çıkışı eve dönüş yolunda kazayı kıl payı atlattılar

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğünde madenci olarak çalışan 4 maden işçisi eve dönüş sırasında kontrolden çıkan bir otomobilin kendilerine geldiğini görünce kazadan kıl payı kurtuldu.

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğünde madenci olarak çalışan 4 maden işçisi eve dönüş sırasında kontrolden çıkan bir otomobilin kendilerine geldiğini görünce kazadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan an aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

TTK'da çalışan Muammer Gülşen, Serdar Gülşen, Ertan Savaş ve 67 AAE 960 plakalı sürücü Sercan Özdere, sabah iş çıkışı Zonguldak il merkezinde kahvaltı yaptıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktı. Aracıyla seyir halinde giden 4 madenci Zonguldak-Ankara karayolunun Ulupınar Petrol Ofisi mevkisinde karşı yönden gelen ve sol şeritte olan bir aracın yola dökülen taş ve kaya parçalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kendi yolundan çıkarak yaklaşık 1 metre alt yola düşen aracın üstlerine geldiğini görünce son anda direksiyonu kırarak ölümden kıl payı kurtuldu.

Aracı durduran Sercan Özdere ve araç içinde olan 3 maden işçisi kontrolü kaybeden aracı bakmak için araçtan çıktı. Aracın yanına yaklaştıklarında kontrolden çıkan aracın lastiğinin patladığını ve tamponun da kırıldığını gördü. Ancak diğer araçta olan sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Yaşanan anlar Sercan Özdere isimli maden işçisinin aracında bulunan araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - ZONGULDAK

Madenciler iş çıkışı eve dönüş yolunda kazayı kıl payı atlattılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber: Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

 Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Amelia Hamlin Tarkan Derya Uluğ
Spor Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Madenciler iş çıkışı eve dönüş yolunda kazayı kıl payı atlattılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:35:38. #1.12#