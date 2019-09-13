Madenciler Efemçukuru'nda yarıştı

13.09.2019 10:53

Türkiye Madenciler Derneğince düzenlenen "1. Maden Kurtarma Yarışması"nda bir araya gelen madenciler, ilk yardım uygulamaları, maden sahasında yangın, kaza, kurtarma gibi alanlarda yarıştı.

Yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes İlçesi'ndeki Tüprag Efemçukuru Altın Madeni İşletmesinde düzenlenen organizasyona, Çayeli Bakır, Esan Eczacıbaşı, Koza Altın, TKİ ve Tüprag çalışanları katıldı. TÜMAD, İmbat Madencilik ve Polyak'dan madenciler de yarışmada gözlemci olarak yer aldı.

Katılımcılar, ilk yardım uygulamaları, maden sahasında yangın, kaza, kurtarma gibi çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye girmek için ter döktü.

Türkiye Madenciler Derneği Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Balcı, madenlerde yaşanabilecek kazalara etkin bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla Türkiye'deki maden kurtarma ekiplerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Bu organizasyonla maden kurtarma ekiplerinin birbirleriyle tecrübelerini paylaştıklarını belirten Balcı, yarışmayı uluslararası düzeye çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Çayeli Bakır Kurtarma Timi üyelerinden Ümit Çolak, yaralıyı veya kazazedeyi bulunduğu yerden alıp güvenli bölgeye getirmek olan yeraltı arama kurtarma etabını tamamladıklarını ifade etti.

Yarışmada derece almanın kendileri için önemli olmadığını söyleyen Çolak, "Burada kupa alacağıma birinci olacağıma kendi kazazedemi güvenli bir şekilde çıkarmayı tercih ederim ama adı ne kadar yarışma olsa da kendi tekniklerini birbirlerine sergileme platformu. Bu platformda herkes kendi tekniğini sergileyip bir yandaki time kendini gösterip bilgi paylaşıyor. Amaç bu." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun bugün yapılacak müsabakalarla sona ereceği belirtildi.

Kaynak: AA