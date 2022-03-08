Madenci Korosu kadınlar için söyledi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta madencilerden oluşan Türkiye'nin ilk madenci korosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde konser verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin ilk madenci korosu konser verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü konferans salonunda düzlenenen konsere Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahi Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve davetliler katıldı.

Yaklaşık 2 süren konserde madenci korosu söyledi birbirinden güzel parçalarla unutulmaz bir gün yaşatırken, davetliler şarkılara alkışlarla destek verdi. Konserde konuşma yapan Koro Şefi Celal Abbas Yılmaz, "Madenci Korosuyla sizlerle birlikteyiz. Koromuz büyüklerimizin sayesinde çok güzel etkinlikler yapıyor. Hatta yurt dışından tekliflerimiz var. Almanya, Rusya gibi. Güzel etkinliklerde buluşuyoruz. Bize bu yolu açan değerli büyüklerime de sonsuz teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her birinin ellerinden öpüyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK