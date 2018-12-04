Madenci Korosu" İlk Konser Heyecanını Yaşadı

Zonguldak'ta, "kara elması" yeryüzüne çıkartmak için alın teri döken 16 maden işçisinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", ilk konserini vermenin mutluluğunu yaşadı.

Zonguldak Kent Konseyi Başkanlığı'nca hazırlanan ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) destek verdiği proje kapsamında 16 maden işçisi, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ardından "Madenci Korosu"nu oluşturdu.

Yer altındaki mesailerinin ardından Fatih Halk Eğitim Merkezinde bir araya gelen maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde konser verdi.

Maden ocağındaki 8 saatlik mesailerinin ardından işçiler, madenci elbiselerinin yanı sıra baretleri ve lambaları ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Konferans Salonu'ndaki sahneye kömür yüklü vagon, ellerinde kazma ve küreklerle geldi.

"Zonguldak'ta, madencilik, kömür ve her şey iç içe"

Vali Erdoğan Bektaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, madenciliğin dünyanın en eski ve zor mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Madenciliğin bünyesinde risk unsurlarının olduğunu anlatan Bektaş, şöyle konuştu:

"Risk olunca da madencilikle hüzün, efkar ve gam hep yan yana gelmiş. Zonguldak'ta, madencilik, kömür ve her şey iç içe. Bu akşam buraya kimse eğlenmeye gelmedi. Bu kadar da hüzünleneceğimi bilmiyordum. İşin mantığında bir risk, bir matem ve bir üzüntü var ama bizlere düşen de bu unsuru olabildiğince hafifletmek ve en aza indirmek. Diyelim ki, ülkemizin madene ihtiyacı var. Diyelim ki, madencilerimizin yer altından maden çıkartmak suretiyle elde edecekleri ücrete, bedele ve hakka ihtiyaçları var. Bu işi yapmak zorundayız. O zaman kurallarına göre yapacağız. Ben bu yolda rahmete ulaşmış madencilerimizi tekrar anıyorum. Madenciler aşağıda bu yükü sırtlarken, yukarıda da anneler, babalar, eşler ve çocuklar o yükü paylaşıyorlar. "

"Bu koro, dünyada ve Türkiye'de ilk korodur"

Koro Şefi Mustafa Kömürcü, maden işçilerinin gönüllü olarak bir araya geldiğini anımsatarak, "Zor şartlar altında çalışıyorlar. Konserdeki dekorları bile kendileri hazırladılar. Madenci kardeşlerimiz 8 saat kazma sallamalarının ardından koşarak konsere geldiler. Bu koro, dünyada ve Türkiye'de ilk korodur. Bu da Zonguldak'a yakışır." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 12 yıllık maden işçisi olan Yalçın Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine koronun kurulacağı yönünde bilgi verilmesinin ardından gruba katıldığını belirterek, "İşten çıktıktan sonra çalışmalarımızı yapıyoruz. Konsere maden ocağındaki mesaimizden çıktıktan sonra geldik." dedi.

"Büyük bir özveriyle bu işi başardık"

Dursun Nazlı ise koronun bir üyesi olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Büyük bir özveriyle bu işi başardık. Mesai saatleri dışında çalıştık. Bugün birçok arkadaşımız kazma salladı, yoğun bir şekilde çalıştı ve ter döktü. Mesai bitiminden sonra koştura koştura konsere geldi. Bugün Dünya Madenciler Günü. Emeğin ve emekçinin günü. Başka bir şey söylemeye gerek yok." şeklinde konuştu.

Maden ocağında vinç operatörü olarak görev yaptığını ifade eden Muammer Öztürkçü de, "Her işe giriş ve çıkış anında madenci arkadaşlarımızı ocağa yollarken gerçekten yoğun duygusal bir ortam oluyor. Konser sonrası kuliste gözyaşlarıma hakim olamadım. Bugün saat: 15.30'da mesaiden çıkarak buraya geldik. Yaklaşık 2 aydır bu konser için hazırlandık." diye konuştu.

Konser sonunda ayakta alkışlanan maden işçilerine, protokol üyelerince başarı belgeleri verildi.